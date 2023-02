Operaio ferito recuperato con autoscala dai vigili del fuoco

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Un operaio è rimasto ferito in modo non grave cadendo da una scala mentre stava cambiando delle lampadine in uno stabile al settimo piano nella centralissima Galleria del Corso a Milano.

L'uomo, 54 anni, ha riportato un trauma cranico e per raggiungerlo e soccorrerlo con una barella i vigili del fuoco sono ricorsi a un'autoscala. Il lavoratore è stato portato a terra dove l'attendeva un'ambulanza del 118.

E' stato portato all'ospedale Città Studi. Sul posto posto anche gli agenti della Polizia locale. (ANSA).