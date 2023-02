Milano-Cortina: arriva accordo con Eni, supporto ai Giochi

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - La Fondazione Milano Cortina 2026 ed Eni hanno firmato un accordo destinato a supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

"Le Olimpiadi e Paralimpiadi sono la massima espressione dello sport e dei suoi valori ed Eni ha scelto di sostenerle, riconoscendone il ruolo strategico per tutta l'Italia, condividendone la visione plurale, attenta all'inclusione delle diversità delle persone", si legge in un comunicato.

Eni vuole essere leader della transizione energetica e si è posta l'obiettivo di raggiungere entro il 2050 le zero emissioni nette GHG da processi industriali e prodotti grazie a una concreta e articolata strategia di decarbonizzazione, e già oggi offre una varietà di prodotti, servizi e soluzioni decarbonizzati che metterà a disposizione della Fondazione.

"Le Olimpiadi Invernali 2026, a tre anni dall'avvio, hanno già parecchi primati - commenta Giuseppe Ricci, Direttore generale energy evolution di Eni - e sono tutti in linea con i valori a cui ci ispiriamo. Il nostro supporto sarà orientato a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 più sostenibili".

"Siamo felici - aggiunge Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del Coni - che un player come Eni abbia deciso di accompagnare la Fondazione Milano Cortina 2026 abbracciando l'ambiziosa sfida di organizzare un'edizione impeccabile dei Giochi".

Per Andrea Varnier, Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026 "avere accanto un partner come Eni rappresenta, per noi e per tutto il Paese, un attestato del grande interesse e della grande attesa di tutti gli Italiani per i prossimi Giochi. Siamo orgogliosi di poter fare squadra con una grande azienda, che sposa in pieno i nostri valori e investe lungo due direttrici: quella della decarbonizzazione e quella della promozione dell'interesse nazionale", conclude Varnier. (ANSA).