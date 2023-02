A Milano sulla metropolitana M4 6 mila passeggeri al giorno

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "I dati di utilizzo della prima tratta della M4 sono molto buoni, meglio del previsto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un sopralluogo ai cantieri della nuova metropolitana milanese. Sulla linea Blu, che ad oggi collega solamente l'aeroporto di Linate con Milano Dateo, viaggiano circa "6mila passeggeri al giorno", ha annunciato l'amministratore delegato di M4, Renato di Aliberti, precisando che queste "sono le prime rilevazioni, ma contiamo che gli utenti aumentino". Per il sindaco, "se ai cittadini in una località come Milano dai l'occasione di usare il trasporto pubblico lo scelgono. E' chiaro che noi andremo avanti per cercare di cambiare la logica del traffico. E, se riusciamo a dare un'alternativa, tutto torna". (ANSA).