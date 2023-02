Università, dottorato ricerca honoris causa a Stefano Boeri

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "'Ambiente Geniale' è un modo per ricordare come la nozione di ambiente possa essere rigenerata da una concezione della natura come forza vivente e sovversiva. E come la nozione di ambiente, intesa come sfera percorsa e scompigliata dalla vita, come trama di vite imprevedibili, possa rigenerare le pratiche e le teorie dell'architettura e dell'urbanistica". E' il messaggio della lectio magistralis che l'architetto Stefano Boeri ha tenuto all'Università di Milano-Bicocca, che gli ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze chimiche, geologiche e ambientali.

Il titolo gli è stato assegnato su proposta del dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra dell'Ateneo in quanto - si legge nella motivazione - "nell'arco della sua prestigiosa carriera accademica e professionale, l'architetto Stefano Boeri ha saputo realizzare progetti a carattere fortemente interdisciplinare, introducendo in architettura e urbanistica concetti di forestazione urbana e biodiversità".

La cerimonia si è tenuta nell'Aula magna dell'Ateneo alla presenza della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, del prorettore vicario, Marco Emilio Orlandi, della presidente della Scuola di dottorato, Maria Luce Frezzotti e del direttore del dipartimento Scienze dell'ambiente e della terra, Andrea Zanchi.

"Per l'Università di Milano-Bicocca è un onore e un piacere conferire questo riconoscimento al professor Stefano Boeri, professionista e studioso noto a livello internazionale per la sua visione innovativa sui temi cari all'Ateneo: dalla necessità di migliorare la vivibilità delle nostre città fino alla salvaguardia della biodiversità - ha dichiarato la rettrice, Giovanna Iannantuoni -. Si tratta di sfide che l'Ateneo porta avanti ogni giorno con un approccio olistico che vede nella rigenerazione urbana un pilastro sul quale poggia il benessere della persona". (ANSA).