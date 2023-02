(ANSA) - MILANO, 07 FEB - E' andata sold out in 24 ore l'unica data italiana di Siouxsie, il sette maggio al Teatro Arcimboldi di Milano. Icona del dark punk inglese, leader storica dei Siouxsie and The Banshees, l'artista manca dall'Italia da 15 anni.

I primi due album dei Siouxsie and the Banshees "The Scream" e "Join Hands" rendono Siouxsie un'icona del punk. E' sulla loro scia che nasce quel movimento dark che dominerà gli anni '80, con gruppi come Joy Division e Cure.

Nel 1983, con il batterista dei Banshees Budgie, Siouxsie dà vita al progetto The Creatures, pubblicando l'album, "Feast", cui seguono altri tre album fino al 2005.

Successivamente i Banshees tornano a lavorare insieme, per l'album "Hyaena". Nel 1986 viene pubblicato "Tinderbox", lavoro che ottiene un grande successo in tutto il mondo grazie ai singoli "Cities in Dust" e "Candyman". Nel 1987 esce l'album di cover "Through the Looking Glass", da cui viene estratta come singolo "The Passenger" di Iggy Pop. Nel 1996 il gruppo decide di sciogliersi.

Nel 2007, dopo anni di sole pubblicazioni a nome The Creatures, Siouxsie pubblica il suo primo album solista intitolato "Mantaray". A ottobre 2022 i Siouxsie and the Banshees pubblicano il nuovo album d'archivio "All Souls".

(ANSA).