Sequestrate due zanne d'elefante africano da Cc forestali

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Sono state sequestrate dai carabinieri forestali del Nucleo Cites (la Convenzione internazionale che tutela flora e fauna in via d'estinzione) due zanne d'elefante africano che un uomo residente a Tradate (Varese) aveva segnalato di aver ricevuto in eredità.

I militari del Nucleo Cites di Somma Lombardo hanno verificato che le zanne non erano accompagnate da documenti di provenienza e, ritenendole riconducibili al bracconaggio in Africa, le hanno sequestrate. L'elefante africano è appunto tra le specie in via di estinzione.

La zanne potranno essere oggetto di confisca e destinate all'attività didattica o scientifica.

All'uomo che ne ha denunciato il possesso non è stata mossa alcuna contestazione. (ANSA).