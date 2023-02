I Pooh 'amici per sempre' da Sanremo al palco di San Siro

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - A 7 anni dall'ultimo concerto, i Pooh tornano insieme sul palco dello stadio San Siro per un evento unico in programma il 6 luglio. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli questa sera saranno super ospiti della serata di apertura del Festival di Sanremo, dove, oltre ad esibirsi, faranno un omaggio all'amico Stefano D'Orazio, scomparso nel 2020.

Sempre oggi alle 16 parte la prevendita per 'Pooh - Amici per sempre'. I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e punti di vendita e prevendite abituali. (ANSA).