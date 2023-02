Da Comune Milano tre video su voto rispettoso e inclusivo

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Tre video per accogliere elettrici ed elettori in modo inclusivo alle urne alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Li ha diffusi sul proprio sito, per presidenti di seggio e scrutatori, il Comune di Milano.

Il primo è realizzato con Arcigay e contiene l'indicazione affinchè il giorno delle elezioni elettori ed elettrici siano distribuiti in un'unica fila, anziché dividerli in file sulla base dei generi femminile e maschile. I registri elettorali, per legge, sono divisi in base al genere e nella maggior parte dei casi avviene che i presidenti seguano questo criterio per gestire il flusso delle persone che si recano a votare. Si tratta di una pratica che, come spiegato nel video, viene ritenuta discriminante e lesiva nei confronti delle persone transgender e non binare. Mettersi in fila in base al genere assegnato alla nascita costringe, nei casi in cui esso non corrisponda alla propria identità o espressione di genere, a coming out forzati che possono sfociare in situazioni di imbarazzo o disgusto, a causa delle quali molte persone sono portate a scegliere di rinunciare al voto. Nel secondo video Giuseppe Arconzo, delegato per le Politiche sull'accessibilità del Comune, richiama l'attenzione sul tema del voto riservato agli elettori impossibilitati a votare in modo autonomo e sul loro diritto a farsi assistere in cabina da un accompagnatore. Il terzo video è dedicato alle modalità di voto e alle indicazioni da seguire per una corretta verbalizzazione delle schede.

"Con questa iniziativa, proviamo a fare un passo in avanti e dare una risposta alle tante realtà e associazioni che da anni fanno azioni di sensibilizzazione, denunciando una regola discriminante e per nulla rispettosa delle persone transgender e non binarie", ha commentato l'assessora ai Servizi civici e generali del Comune, Gaia Romani. (ANSA).