Targa ricordo commissario Calabresi in Questura a Monza

(ANSA) - MONZA, 06 FEB - È stata inaugurata questa mattina, in Questura a Monza, una nuova sede sindacale del Siulp, il Sindacato unitario lavoratori polizia: durante le celebrazioni è stata scoperta una targa in ricordo del commissario Luigi Calabresi, ucciso in un attentato terroristico il 17 maggio 1972, in presenza della vedova Gemma Capra, del figlio Luigi, del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, del segretario generale del Siulp Felice Romano, del prefetto di Monza e della Brianza, Patrizia Palmisani, e del sindaco di Monza Paolo Pilotto.

"Memoria, monito, debito - sono state le parole del Questore di Monza e Brianza, Marco Odorisio - nel senso di custodire e conservare la memoria, per poi tramandarla ai giovani, come fondamento identitario della comunità Polizia di Stato". Monito "nel senso che non abbiamo più a ripresentarsi quegli anni di piombo" e debito "i responsabili avranno pur saldato il loro debito con la giustizia, ma rimane perenne ed inestinguibile il debito umano verso la vittima ed i familiari della vittima".

(ANSA).