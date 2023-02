Segre, in Europa rumore di guerra, mai dimenticare libertà

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "Mentre c'è rumore di guerra in Europa la parola libertà non va mai dimenticata, perché fa parte di noi". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, nel corso dell'inaugurazione alla Stazione Centrale di Milano, del totem informativo che segnala la presenza del Memoriale della Shoah. L'inaugurazione avviene il 6 febbraio, il giorno in cui la senatrice a vita arrivò ad Auschwitz, dopo che era partita proprio dal binario 21 di Milano, il 30 gennaio del 1944. "Dobbiamo ricordare che c'è anche chi ci ha portato alla libertà. Gli americani non vanno mai dimenticati perché sono loro, quei ragazzi in technicolor, che buttavano a tutti, anche ai tedeschi, che gli andavano incontro perché erano poverissimi, il cibo, le sigarette - ha aggiunto -. Una giornata di grande dolore. come per me ogni anno è questa giornata, dobbiamo tutti ricordare che ai grandi dolori di solito c'è una fine". (ANSA).