Milano: al mercato agroalimentare due nuovi centri logistici

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Oltre 27mila metri quadrati di superficie per 100 baie di carico e un organico, a pieno regime, di più di 400 addetti: sono i numeri che riguardano le due piattaforme logistiche del Mercato agroalimentare di Milano, previste nell'ambito del progetto Foody 2025.

Taglio del nastro oggi per i primi due edifici del piano di sviluppo del Mercato: la Piattaforma Ortofrutta, realizzata direttamente da Sogemi, e la Piattaforma Alimentare, realizzata da Prologis, operatore internazionale del settore logistico. I nuovi centri sostituiranno progressivamente i vecchi edifici costruiti nel 1965 e l'attuale attività logistica per lasciare spazio a più innovativi processi di movimentazione e stoccaggio della merce, in particolare dei prodotti freschi e freschissimi che dall'hub raggiungono tutto il Nord Italia.

Il progetto Foody 2025, oltre alla partnership finanziaria con Banco BPM per un finanziamento di 45,6 milioni di euro, ha visto un investimento da parte del Comune di Milano di oltre 300 milioni: rappresenta la più vasta area urbana attualmente cantierizzata per un totale di 700mila mq di superficie fondiaria.

Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, "ora siamo passati dalle idee ai fatti: le cose del pubblico sono difficili da realizzare ma bisogna volerle fare. Milano è una città che non vuole accontentarsi e che guarda avanti". Il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, ha sottolineato come "l'ampiezza dell'area interessata dall'intervento, la necessità di mantenere pienamente operative le strutture esistenti, le difficoltà pandemiche e macroeconomiche che hanno segnato questi ultimi anni, non hanno cambiato l'obiettivo iniziale di realizzare entro il 2025 uno tra i più moderni food hub europei, un'infrastruttura strategica per il futuro sostenibile della filiera agroalimentare locale e italiana".

I nuovi padiglioni Ortofrutta e il Mercato rinnovato saranno operativi entro il 2024. (ANSA).