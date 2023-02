Al San Raffaele sesta edizione master in Filosofia Cibo e Vino

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Un corso universitario da seguire online e in presenza — con formula week end — per formare comunicatori e manager del cibo e del vino di domani. E rispondere alla crescente esigenza di trasformazione digitale delle aziende che operano in un settore in cui il web è diventato cruciale. Ma, anche, in cui è richiesta una sempre maggiore competenza e preparazione storica, filosofica e tecnica.

Sono aperte fino al 27 febbraio 2023 le iscrizioni alla sesta edizione master di primo livello in Filosofia del Cibo e del Vino della facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffele di Milano, pensato per studenti e lavoratori con background formativi e professionali diversi. Le attività didattiche prenderanno il via a partire dal 24 marzo e si svolgeranno in modalità mista. Nato nel 2017 da un'idea del filosofo Massimo Donà, il Master si è affermato in Italia come una delle più importanti e prestigiose scuole di alta formazione dedicate all'educazione di figure professionali che sappiano muoversi con versatilità e competenza nel mondo dell'enogastronomia. Varie le anime del corso di studi. Una prevede un approccio antropologico-filosofico, grazie ai docenti della Facoltà di Filosofia fondata da Massimo Cacciari che forniranno strumenti culturali sulla valenza simbolica di cibo e vino e sulla loro importanza all'interno di una comunità, analizzandone il ruolo nelle diverse tradizioni religiose. (ANSA).