Travolto da un'auto a Milano di notte, 25enne in coma

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Un ragazzo di 25 anni è stato investito da un'automobile che viaggiava ad alta velocità in viale Forlanini, la strada che collega la città all'aeroporto di Linate, e ora è ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni disperate. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4.30.

Da quanto è stato riferito il giovane, dopo essere stato travolto da una macchina diretta dallo scalo verso il centro città, è stato portato in ambulanza in ospedale in codice rosso: per il violento impatto ha riportato, oltre che una frattura a una gamba, un importante trauma cranico ed è in coma. A chiamare i soccorsi è stato l'automobilista. Sul posto anche la Polizia Locale che sta ricostruendo la dinamica. (ANSA).