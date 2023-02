Morto l'ex assessore regionale Carlo Borsani

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - E' morto Carlo Borsani, ex assessore alla Sanità della Lombardia, ex consigliere comunale dell'Msi a Milano dal 1985 al 1990 ed ex presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori e dell'Istituto Besta.

Riservato, ironico, si era da anni ritirato dalla vita politica, dopo essere stato anche membro della direzione nazionale di An.

Portava il nome del padre, gerarca fascista, cieco, che fu ucciso dai partigiani in piazzale Susa a Milano il 29 aprile 1945, pochi mesi prima della sua nascita, il 26 settembre 1945.

Sul padre ha scritto un libro dal titolo 'Carlo Borsani. Una vita per un sogno' nel 1995.

In consiglio regionale era entrato nel 1990, diventando anche capogruppo di Alleanza Nazionale. Fu nominato assessore alla Sanità da Roberto Formigoni nel 1995, negli anni in cui venne realizzata la riforma sanitaria, ruolo che mantenne per dieci anni fino al 2005. "Autore della Legge regionale n. 31/97 con cui è stata riformata l'assistenza sanitaria in Regione Lombardia" ha scritto sul suo profilo Linkedin. Venne poi nominato a capo dell'INT nel 2006 e dal 2009 al 2011 del Besta.

(ANSA).