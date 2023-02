Quirinale: Andrea e Riccardo alfieri milanesi dell'autismo

Riccardo ha 19 anni ed è volontario della Croce Rossa di San Donato, dove si è impegnato in sala radio durante i mesi della pandemia, Andrea ne ha 18 e ha offerto amicizia e aiuto a un compagno di classe con disabilità, oltre a dare sostegno a PizzAut, la pizzeria di Cassina de' Pecchi, nel Milanese, dove vengono inseriti ragazzi autistici. Sono loro i due alfieri della Repubblica milanesi nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Riccardo Maria Jules Van Lysebatten "nonostante le difficoltà relazionali dovute alla sindrome di Asperger - si legge nelle motivazioni del riconoscimento - , non si è mai tirato indietro e ha trovato nella Croce Rossa la possibilità di esprimere le proprie capacità dedicandosi, con grande generosità, ai bisogni di persone in difficoltà. "Siamo fortunati e onorati - ha scritto su Fb la sezione di San Donato della Cri - di avere un grande esempio nel nostro Comitato e sul nostro territorio.

Congratulazioni Riccardo". Sulla pagina Facebook del comitato il post di congratulazioni è accompagnato da una foto del ventenne con la divisa da volontario della Croce Rossa.

Andrea Premoli, che su Instagram si definisce blogger, è stato scelto come alfiere per l'aiuto e l'amicizia a un compagno di classe disabile, oltre che per il sostegno a PizzAut che ora sta cercando di coinvolgere aziende per aprire un nuovo locale a Monza.