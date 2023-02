Milano: protesta ciclisti; De Corato, da Sala solo danni

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "La manifestazione dei ciclisti di oggi, in Piazza Loreto, per la tragica morte di una ciclista, certifica che, a Milano, non vi è un tipo di mezzo di trasporto su cui Sala e la sua Giunta non abbiano fatto danni": lo afferma, in una nota, il deputato Riccardo De Corato.

"Non parliamo degli automobilisti che ovviamente, nella mentalità contorta della sinistra, sono il capro espiatorio di qualsiasi male sulla mobilità urbana; non parliamo dei fruitori dei mezzi pubblici, che sono diventati il bancomat con cui Sala cerca di rimediare ai buchi di bilancio - sottolinea il parlamentare - questa volta parliamo dei ciclisti, mezzo che è stato a lungo propagandato dall'attuale e precedente Amministrazione come toccasana per la mobilità urbana. Ebbene, anche in quest'ambito il centrosinistra non ne combina una giusta, con piste ciclabili, tracciate sulla carta più che con cognizione di causa, che sono più rischiose di un percorso di motocross".

"Ricordo - conclude De Corato - che con l'Amministrazione Moratti, le piste ciclabili prevedevano l'uso dei cordoli, cosa ignorata dall'attuale sindaco che evidentemente si muove con tutt'altri mezzi fuorché in bici. Come parlamentare proporrò una legge, che imponga dei requisiti di sicurezza molto più stringenti per l'utilizzo di fondi statali ed europei per la tracciatura di piste ciclabili". (ANSA).