Incendio in stabile con centro disabili a Milano, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Un incendio ha interessato intorno alle 11 un complesso che vede la presenza di un centro Disabili e di un centro di formazione professionale in via Casoria, alla periferia a Milano.

Sul posto sono presenti sei mezzi dei vigili del fuoco e personale del 118. Secondo quanto riferito dai vigili, non ci sono persone coinvolte. (ANSA).