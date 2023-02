Catturato nel Napoletano il killer della 'ndrangheta evaso

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - I carabinieri di Milano, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno catturato il killer della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, evaso dai domiciliari a Pero, nel Milanese, il 30 gennaio.

L'uomo, che aveva già scontato una condanna per l'omicidio del Renato Lio nel 1991 e attendeva la pronuncia del ricorso in cassazione per l'omicidio del boss Vincenzo Femia, è stato rintracciato e catturato dai militari alla Stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia in provincia di Napoli.

