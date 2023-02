Berlusconi: "in Lombardia i cittadini confermeranno Fontana"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Domenica e lunedì prossimi i cittadini della nostra Lombardia confermeranno il presidente Fontana e la coalizione di centro-destra alla guida della nostra Regione". Lo ha detto Silvio Berlusconi, in un video messaggio durante un evento elettorale promosso da Forza Italia a Milano in vista delle elezioni regionali.

"In Lombardia noi vinciamo regolarmente da quasi trent'anni, dal 1995, senza interruzioni", ha aggiunto. "Il buon governo del centrodestra ha fatto della Lombardia una delle regioni più avanzate d'Europa, un modello apprezzato e studiato nel mondo". Dalle regionali "noi ci aspettiamo onestamente un grande risultato - ha aggiunto la coordinatrice regionale Licia Ronzulli -, oltre alla conferma del presidente Fontana che ha ben lavorato, di tutta la sua giunta e del lavoro di tutto il centrodestra in Lombardia".

Alla manifestazione si sono susseguiti gli interventi dei ministri azzurri, da Maria Elisabetta Casellati, convinta che ci siano state "strumentalizzazioni" sull'autonomia, che sul presidenzialismo ha spiegato si andrà avanti "con chi ci sta", al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato l'importanza del 41 bis, al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetti Fratin, senza dimenticare quello della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. (ANSA).