Autonomia: Sala, senza base serve solo a campagna elettorale

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "L'autonomia arriva adesso senza nessuna base perché siamo in campagna elettorale. Questo percorso non mi va perché non è definito, si ipotizza un'autonomia regionale a base energetica, si ipotizza di tutto" ma "se facessimo un'analisi di cosa hanno fatto di buono o meno buono le Regioni non viene fuori nulla di buono, quindi pensiamoci bene". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della lista civica a Milano a sostegno del candidato del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino. "La normativa italiana parla chiaro - ha aggiunto- dice che le Regioni possono avere potere legislativo e i comuni potere amministrativo, ma l'amministrazione non la fai se non hai soldi. Io non sono contrario al federalismo, se ne può discutere ma non fatta così, senza un'analisi non va bene".

(ANSA).