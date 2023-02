GdF scopre in frontiera 750mila franchi svizzeri in un bagaglio

(ANSA) - COMO, 03 FEB - La GdF e l'Agenzia delle Dogane hanno scoperto 750mila franchi svizzeri non dichiarati al confine di Ponte Chiasso. Erano nascosti nel bagaglio di un viaggiatore controllato su un treno Eurocity proveniente dalla Svizzera. I finanzieri hanno invitato l'uomo a scendere dal convoglio per ulteriori accertamenti e, nei locali degli uffici doganali, hanno scoperto i contanti, tutti in banconote da mille franchi.

La Guardia di Finanza, applicando la normativa valutaria, ha sequestrato 370.000 franchi, a garanzia del pagamento della sanzione che sarà notificata al trasgressore con un apposito provvedimento. (ANSA).