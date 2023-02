Vendono droga su bancarella vicino a parco giochi, arrestati

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Avevano allestito una bancarella sula quale mettevano in mostra la droga in via Vittorini, nella zona del Parco Lambro a Milano, vicino a un parco giochi frequentato da bambini con i loro genitori.

Sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Mecenate ad arrestarli dopo alcune segnalazioni: si tratta di un 31enne e un 25enne, marocchini che avevano una sessantina di grammi di hashish, dieci di cocaina e sei cellulari, probabilmente usati per ricevere le 'ordinazioni'.

Per difendere la merce avevano anche una mazza da baseball.

L'arresto è stato un sollievo per residenti e commercianti (gli acquirenti venivano anche da fuori Milano) tanto che, secondo quanto è stato riferito, si sono anche levati degli applausi all'intervento dei poliziotti. (ANSA).