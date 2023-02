Ricerca Ikea, la casa per gli italiani è sicurezza e stabilità

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La casa come luogo che restituisce stabilità e sicurezza emotiva anche in un periodo di forte incertezza. Sono quasi quattro su dieci gli italiani che affermano di sentirsi meglio all'interno della loro casa rispetto al passato, nonostante le preoccupazioni. Il 51% teme però di non riuscire più a coltivare hobby e interessi fuori dalle mura domestiche, se il costo della vita dovesse continuare ad aumentare. E' quanto emerge dalla nona edizione del Life at Home Report, 'Una casa che parla di noi', la ricerca internazionale di Ikea che ogni anno esplora le tendenza della vita domestica e l'evoluzione del concetto di abitare.

Se durante la pandemia la casa ha rappresentato un rifugio oggi a diventare prioritaria è la dimensione personale e la capacità dell'ambiente domestico di rappresentare chi la abita.

Sono solo sei su dieci gli italiani che affermano che la casa in cui abitano rispecchia appieno la loro personalità e, nel caso delle generazioni più giovani, il dato scende a cinque su dieci.

"In tutto il mondo le persone stanno sperimentando l'impatto dell'aumento del costo della vita nella propria quotidianità, mettendo in gioco scelte e decisioni importanti, come sposarsi, cambiare casa, avere figli o continuare a coltivare i propri interessi al di fuori dalle mura domestiche - dichiara Edoardo Posani, Country Selling Manager di Ikea Italia -. Gli spazi in cui viviamo giocheranno un ruolo sempre più importante in un'ottica di benessere ed equilibrio". La casa di proprietà resta un obiettivo da raggiungere, il posto in cui sentirsi pienamente realizzati e rappresentati, grazie soprattutto all'idea di poterla più facilmente plasmare secondo i propri bisogni effettivi rispetto a una casa in affitto.

Per il 2023 Ikea ha deciso di stringere una collaborazione con la fotografa americana Annie Liebovitz che viaggerà in sette diversi Paesi - Giappone, Stati Uniti, Germania, Italia, India, Svezia e Inghilterra - fotografando le persone nelle loro case.

Creerà una serie di 25 ritratti realizzando un documento fotografico ispirato al Life at Home Report. (ANSA).