Otto arresti in maxi blitz anti droga in Lombardia

(ANSA) - VIMERCATE, 02 FEB - Otto persone sono state arrestate dai carabinieri, per detenzione e spaccio di droga, durante un maxi blitz con 50 uomini, per smantellare un "market" degli stupefacenti da migliaia di euro con base in provincia di Monza.

Si tratta di quattro magrebini e quattro italiani, destinatari rispettivamente di misure cautelari in carcere e ai domiciliari, residenti tra Monza, Carnate, Concorezzo (Monza), e Noviglio (Milano), Vigevano (Pavia) e Robbiate (Lecco), che spacciavano eroina e cocaina in grande quantità.

Documentata dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Vimercate (Monza), la compravendita di 40 chili di droga, per un traffico di circa 120 mila euro in pochi mesi.

Gli accertamenti sono partiti dal monitoraggio di alcune piazze di spaccio, nei comuni di Vimercate e Bernareggio (Monza), che hanno portato a quelle in Provincia di Milano (comuni di Milano, Carpiano, Assago, Rosate e Segrate) e Provincia di Pavia (comune di Vidigulfo).

Sequestrata a che una paletta finta dei carabinieri, usata dagli spacciatori. (ANSA).