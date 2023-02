Lavoro: Pagano confermato alla guida della Cgil della Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Alessandro Pagano è stato rieletto segretario generale della Cgil della Lombardia al termine del 13/o congresso dell'organizzazone. L'elezione, è giunta al termine di una 3 giorni a cui hanno partecipato 600 delegati.

"Dobbiamo continuare a organizzare lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati per garantire che godano di tutti i diritti previsti dalla costituzione e dal sistema sociale italiano", ha affermato Pagano. "Costruiamo partecipazione e consenso - ha aggiunto - confliggendo e contrattando quando necessario, per garantire la difesa dei diritti che ci sono e la conquista di diritti nuovi". "Dobbiamo creare la svolta, anche culturale, per cambiare l'impostazione di governo della Regione", ha concluso sottolineando che la "la nostra organizzazione è la più importante, è risorsa per i più deboli, continueremo a unire persone e idee per l'ottenimento del bene comune e dell'interesse generale". (ANSA).