I ciclisti milanesi protestano: 'Basta morti in strada'

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Al grido di "basta morti in strada", diversi ciclisti milanesi si danno appuntamento sabato 4 febbraio alle 15 nel luogo dell'incidente in cui ieri ha perso la vita una donna di 38 in bici, uccisa da un camion. L'appuntamento è in Piazzale Loreto angolo viale Brianza.

"Ci sdraieremo per terra fino alle ore 16. Ricorderemo - annunciano i promotori della manifestazione - chi ora non c'è più e chiederemo che la strada diventi ora di tutti, a partire dal più fragile. La manifestazione sarà ferma e pacifica ed è promossa da persone accomunate dall'idea che una città delle persone, con meno auto, è una città più sicura per tutti e meno inquinata". Tra le persone promotrici, Federico Del Prete (Presidente Legambici - Legambiente per la ciclabilità) e Claudio Dolente (FIAB Milano CICLOBBY).

La manifestazione è supportata dalla campagna "Milano, Città delle persone", avviata a settembre 2022 e ormai firmata da più di 170 associazioni e 3.500 persone, dove si chiedono al Comune misure come Città30, condizioni di ciclabilità sicura in tutta la città, pedonalizzazione delle strade davanti alle scuole. Per dare subito forma al cambiamento, si chiede anche al Comune di non sostenere in alcun modo - moralmente e/o economicamente - eventuali altre edizioni del Milano Monza Motor Show e anzi di reintrodurre le domeniche a piedi.

"Le nostre richieste - si legge nella nota - sono già realtà in molte città italiane ed europee. Rispetto all'incidente di ieri, per esempio, a Londra sono in vigore restrizioni e dispositivi di sicurezza obbligatoria per i veicoli pesanti che devono attraversare la città". (ANSA).