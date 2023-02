Fontana, l'unico voto utile è per il centrodestra

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "L'unico voto utile è per il centrodestra. Se si vuole stravolgere la regione no, ma se si vuole continuare con questo tipo di modello di sviluppo, gli altri sono tutti voti sprecati". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di una visita presso OneDay Group a Milano, dopo l'appello del sindaco di Milano Giuseppe Sala secondo cui il voto utile è per Pierfrancesco Majorino, e la rivendicazione di Letizia Moratti, convinta di essere lei stessa uno dei voti utili. (ANSA).