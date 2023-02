Dal Comune di Milano 500 mila euro per disagi cantieri M4

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il Comune di Milano sostiene 57 micro e piccole imprese, come bar, negozi, ristoranti, artigiani, con contributi per 500 mila euro in totale per far fronte ai disagi provocati nel corso del 2022 dai cantieri della M4, la nuova linea della metropolitana.

Sarà assegnato un contributo massimo di 8.655 euro utilizzabile per le spese di gestione come utenze, stipendi del personale, affitti. In particolare, le attività che beneficeranno del contributo sono: 26 negozi di vicinato, 18 bar e ristoranti, cinque parrucchieri, otto agenzie o altre attività. Le richieste sono arrivate dagli esercizi che si trovano nelle tre tratte della linea metropolitana: cinque domande dalla zona est (da Linate a Tricolore) nella quale i cantieri risultano già in fase avanzata, 27 dalla zona ovest (da Solari a San Cristoforo) e 25 provenienti da negozi del centro (da Vivaio a San Vittore). Dal 2016 ad oggi sono oltre 250 le micro e piccole imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni del Comune per un totale di 6,5 milioni di euro.

"Sostenere il commercio di prossimità e di vicinato nelle zone attraversate dalla nuova linea della metropolitana, in centro come nelle zone più periferiche, è fondamentale non soltanto per le attività stesse ma anche per tenere vivi e attivi i servizi nei quartieri nell'ottica della 'città a 15 minuti' che cerchiamo di far crescere", ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune, Alessia Cappello. (ANSA).