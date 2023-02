Ragazza di 19 anni trovata morta all'università Iulm di Milano

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, in un'università a Milano. Al momento non si hanno ulteriori notizie, ma dalle prime informazioni non si potrebbe escludere un evento violento. Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm, si trovano il 118, per la constatazione di decesso, e i Carabinieri, per le indagini.

Secondo le prime, frammentarie informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza, e sarebbe stato trovato all'interno della struttura. Qualunque ipotesi, al momento, sarebbe ancora aperta. Sul posto il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri.

Il cadavere della ragazza è stato trovato con una sciarpa attorno al collo con l'altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccagione. Al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella di un gesto suicidario o di uno strangolamento. Il cadavere è stato trovato in un bagno.

La giovane è stata trovata, stamani alle 6.45, da un custode che stava facendo il giro di apertura degli Istituti, in un bagno nei pressi di alcune aule. Il cadavere si presentava vestito e al momento non sono stati notati evidenti segni di aggressione. Il cadavere è stato trovato nell'edificio 5, che si trova su via Santander. Un palazzo rosso di cinque piani dove si accede anche al Giardino Iulm, al residence e al caffè letterario. Sul posto la sezione scientifica dei Carabinieri che sta effettuando i rilievi investigativi.

La giovane ha lasciato un biglietto in cui manifestava l'intenzione di suicidarsi. Lo scritto è stato trovato sul posto e acquisito dai carabinieri. La giovane è stata identificata: era di origini sudamericane e risiedeva a Milano.

Secondo i primi accertamenti medico-legali la morte della giovane risale a molte ore prima del ritrovamento, presumibilmente a ieri sera. La studentessa, una 19enne di Milano, non dormiva nell'ateneo ed è quindi probabile che si sia fermata oltre l'orario già nella serata di ieri. Secondo quanto si è appreso, dopo aver lasciato un biglietto in cui saluta parenti e amici, definendo la sua vita un fallimento, si sarebbe recata nel bagno dove ha tolto il giaccone, piegandolo, e ha lasciato a terra la borsetta. Poi, vestita, si è impiccata legando una sciarpa alla maniglia appendiabiti interna del box