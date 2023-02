Profumeria artistica 2022 in Italia vale 310 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - A livello mondiale l'incidenza della profumeria artistica sul mercato globale del beauty è sotto il 2%, ma in Italia, dove nel 2022 si stima un volume di fatturato di oltre 310 milioni di euro, corrisponde al 2,7% del beauty business, a oltre il 14% del fatturato del canale profumeria e a poco più del 30% delle vendite di fragranze. Sono i dati svelati in attesa di Esxence - The Art Perfumery Event, la cui 13esima edizione si terrà dal 30 marzo al 2 aprile all' Allianz MiCo, Milano Convention Centre. Protagonisti saranno più di 280 brand, provenienti da 30 Paesi diversi come Kazakistan, Singapore, Ucraina, Romania, Croazia, oltre a Italia, Francia, Spagna, Grecia, Austria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, UK, UAE, Giappone, Ungheria e Hong Kong. I brand vengono selezionati da un Comitato Tecnico, composto da esperti, in base alla qualità delle proposte e ai criteri della distribuzione. "Esxence è l'evento di riferimento a livello mondiale dove - afferma Maurizio Cavezzali, co-fondatore di Esxence - si fa cultura olfattiva ad alto livello, si incontrano i più importanti e strategici player del settore, si decidono le nuove tendenze ed esordiscono i brand emergenti più promettenti". La rassegna ha il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano ed è realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'agenzia Ice. (ANSA).