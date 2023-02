Mostro architettonico, protesta contro un fast food a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - I cittadini protestano contro il fast food KFC, a Milano. Come rendono noto attraverso una lettera aperta, "da più di un anno e mezzo i residenti di alcuni stabili di via Canonica e via Paolo Sarpi sono costretti ad affacciarsi dalle loro finestre e vedere deturpato il loro decoro condominiale. La canna fumaria installata ad agosto 2021 dal fast food KFC, situato in via Paolo Sarpi 61, è diventato un vero e proprio problema per la vista e non solo: l'impianto tecnico, infatti, rende le corti degli edifici in stile 'vecchia Milano' un vero e proprio scempio, emanando al contempo un insopportabile odore di olio e pollo fritto negli appartamenti, impedendo ai residenti di aprire le loro finestre".

Secondo quanto riferiscono i residenti, "attualmente la canna fumaria si sviluppa dall'interno del civico 61 arrampicandosi per tutta la facciata del palazzo e sbucando dal tetto diretto verso i civici via Albertini, con una bocca di scarico larga 80 cm. Le immagini parlano più chiaro di ogni descrizione: questo mostro architettonico è la traduzione visiva del potere economico di una catena multinazionale a discapito di edifici storici e del benessere dei residenti". (ANSA).