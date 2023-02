Legno e ingranaggi,a Milano in mostra gioielli contemporanei

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - E' una panoramica sulle nuove tendenze del gioiello contemporaneo, tra materiali di recupero e antiche tecniche orafe che sembravano dimenticate, l'esposizione "Autori in mostra - L'equilibrio tra arte e mestiere", che si terrà allo spazio Visionary Ornament di Milano dal 10 al 12 febbraio.

In mostra, sette diverse visioni di ornamento contemporaneo di sette artisti e artiste che lavorano a Milano, Ferrara, Firenze, Orbetello e Napoli: i lavori di Maria Elena Abbate, Simona della Bella, Stefano de Robert, Raimondo Oliviero, Ebi Rahbarian, Maddalena Rocco e Bruno Villan.

Abbate si muove tra design contemporaneo e materiali di recupero come il plexiglas, il legno, la cartapesta, la gomma mescolati a perle, pietre semipreziose e metalli. Simona Della Bella, che vive e lavora a Milano,è creatrice di IngranArt: sculture-gioiello ispirate al tempo, realizzate con ingranaggi, quadranti e parti di orologi antichi. Stefano de Robert è un orafo autodidatta che indirizza la sua ricerca nel dare una veste moderna a lavorazioni tradizionali, mentre Raimondo Oliviero realizza a mano gioielli che s'ispirano al tempo alla natura e ai suoi cicli vitali.

Iraniano, Abolfazhl Rahbarian abbina l'estetica dell'impero persiano alla modernità dello stile "Industrial", mentre la milanese Maddalena Rocco crea gioielli dedicati a figure mitologiche e il napoletano Bruno Villani modella, scolpisce e intarsia materiali vari come il marmo, il bronzo, l'oro, l'argento, il legno e il tufo. (ANSA).