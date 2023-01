Raffaella Carrà diventa un'opera lirica a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Raffaella Carrà diventa un'opera lirica, o meglio diventa il soggetto di una nuova opera che debutterà al teatro Donizetti di Bergamo il prossimo settembre, e che rientra fra le iniziative per Brescia Bergamo capitale italiana della Cultura.

Nata da un'idea di Francesco Micheli (che ne cura anche la regia), 'Raffa in the Sky' è stata composta da Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli. "Sono sicuro che Raffaella sarebbe incuriosita, lusingata ed emozionata nel sapere che ciò che ha fatto nella sua vita ha trovato ascolto e casa anche in un mondo apparentemente lontano dal suo come quello dell'opera lirica", ha detto Sergio Japino, il coreografo e regista che per anni è stato al fianco della Carrà e che è stato coinvolto nella creazione di questo lavoro. "Un mondo - ha aggiunto Japino - che amava, come dimostra Il Gran Concerto di cui fu autrice su Rai 3, dove l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai presentò brani di musica classica e operistica a una platea enorme di bambini".

Secondo il regista che ha firmato tanti spettacoli di Raffaella, "in fondo, la sua è la storia di una donna e di un'artista che ha cercato sempre con coraggio di esplorare e fare incontrare mondi diversi tra loro: la danza, il cinema, la tv, il canto. E contesti culturali diversi: dal Sud America alla Russia, dagli studi del Letterman Show e Hollywood agli studi televisivi scintillanti di Cinecittà. E persone diverse".

"L'occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura - ha sottolineato il presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta - ci ha convinto a realizzare un grande progetto contemporaneo, al di fuori dalle nostre stagioni consuete" e dal Donizetti Opera Festival.

Il cast è già pronto. A interpretare Raffaella sarà Chiara Dello Iacovo, mentre sul podio salirà il compositore e direttore Carlo Boccadoro. (ANSA).