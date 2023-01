Sanità: inaugurato nuovo reparto Oncologia S. Matteo a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 30 GEN - E' stato inaugurato oggi, al Policlinico San Matteo di Pavia, il nuovo reparto di Oncologia.

Sono 27 i posti di degenza ricavati al quarto piano della palazzina di Ortopedia, nelle vicinanze del pronto soccorso; nel terzo, dove sono stati già effettuati gli interventi strutturali, troverà posto il day hospital oncologico.

I lavori sono stati possibili grazie al sostegno di Regione Lombardia. A garantire gli arredi è stata l'Associazione Cancro Primo Aiuto, con un investimento di circa 200mila euro.

"Grazie a questo nuovo reparto saremo in grado di offrire ai pazienti un percorso di cura completo, che non prenda in considerazione solo la malattia ma la persona nel suo complesso - ha sottolineato il professor Paolo Pedrazzoli, direttore Oncologia - . Disponiamo di nuovi farmaci e cure e di un centro di ricerca di eccellenza. Prima della pandemia la nostra sede era a Malattie Infettive, ma era necessario trovare una nuova collocazione nell'interesse, prima di tutto, dei malati". All'inaugurazione sono intervenuti il presidente del San Matteo, Alessandro Venturi, il direttore generale, Stefano Manfredi, l'assessore regionale Elena Lucchini, il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, e il co-fondatore e amministratore delegato dell'Associazione Cancro Primo Aiuto, Flavio Ferrari. (ANSA).