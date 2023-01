Incendio in cpa a Milano, 6 intossicati

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Un principio d'incendio si è sviluppato nella notte tra domenica e lunedì in un centro di prima accoglienza per stranieri di Milano. Le fiamme sono state subito spente dagli stessi ospiti. Sei gli intossicati, tutti lievemente.

E' accaduto poco prima delle 24, quando l'allarme è giunto al comando dei Vigili del fuoco di via Messina. Quando il mezzo dei pompieri è arrivato, però, le fiamme, che coinvolgevano alcune masserizie, erano già state spente con gli estintori in dotazione alla struttura.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Milano, le fiamme potrebbero essersi sprigionate da una batteria in ricarica appartenente a uno scooter elettrico. Il 118 intanto alla fine dell'intervento ha trasportato al pronto soccorso, tutti in codice verde, sei uomini: un 19enne e un 33enne al Policlinico, un 25enne e un 18enne a San Donato Milanese, un 25enne e un 34enne al San Raffaele. (ANSA).