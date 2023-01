In fiamme nella notte 2 auto della Polizia Locale di Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Due auto della Polizia Locale di Milano sono andate a fuoco, la scorsa notte, in un parcheggio antistante un comando di zona. E' accaduto intorno alle 3.30, quando l'allarme è stato dato ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto - il Comando decentrato 5 in viale Tibaldi 41 - per spegnere il rogo. Al momento non è noto se si sia trattato di un incendio doloso o di un fatto accidentale. (ANSA).