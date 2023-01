Caricabatteria causa l'incendio, mamma salva 4 bimbi piccoli

(ANSA) - VEDANO OLONA, 28 GEN - Un incendio ha parzialmente distrutto un appartamento, al primo piano in una palazzina di corte in via Matteotti, a Vedano Olona (Varese). A innescare in rogo potrebbe essere stato il caricabatterie di un cellulare.

All'interno dell'abitazione, quando è scattato l'allarme, c'era una donna di origine marocchina con i suoi quattro figli, fuggiti prima che le fiamme si intensificassero intaccando gli arredi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi di Varese e Tradate, con due autopompe, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. In totale sono state evacuate sei persone. Nessun altro appartamento ha subito danni.

