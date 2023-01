Università: il premio Nobel Michael Spence in Bicocca

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Il ritorno dell'inflazione nell'eurozona, scaturito dallo shock pandemico e aggravato dalla crisi energetica, e le ulteriori spinte inflazionistiche che fanno presagire prospettive difficili anche nel medio periodo rappresentano una grande sfida per l'Europa. Il 31 gennaio il Center for European Studies (CefES) analizza questi scenari e discute i recenti risultati scientifici e le soluzioni politiche avanzate con il premio Nobel per l'Economia Michael Spence, politici e ricercatori. Il workshop è il primo appuntamento del programma di celebrazioni di 'BICOCCA25' per i 25 anni dalla fondazione dell'Università di Milano-Bicocca.

I lavori avranno inizio alle ore 9.15 presso la Sala del Consiglio della Scuola di Economia e Statistica (Edificio U7 Civitas) con i saluti della rettrice Giovanna Iannantuoni e del direttore del CefES Claudio Morana. La sessione mattutina sarà inaugurata dal keynote speech di Michael Spence (NYU, Bocconi), insignito nel 2001 del premio Nobel per l'Economia - insieme a George Akerlof e Joseph Stiglitz - per le analisi dei mercati con informazione asimmetrica. Seguirà un panel con Patrizio Tirelli (Università di Pavia), Marco Buti (Commissione Europea), Daniel Gros (Center for European Policy Studies) e Agostino Consolo (Banca Centrale Europea).

Nella sessione pomeridiana previsti gli interventi di Tommaso Monacelli (Università Bocconi), Claudio Morana (Università di Milano-Bicocca), Andrea Colciago (Università di Milano-Bicocca), Gino Gancia (Università di Milano-Bicocca) e Silvia Marchesi (Università di Milano-Bicocca). Il workshop si svolgerà in lingua inglese, in presenza e online. La partecipazione è libera, previa registrazione. (ANSA).