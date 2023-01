Milano: De Milato nuovo presidente di Osservatorio metropolitano

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - È Camillo De Milato il nuovo presidente di Osservatorio Metropolitano di Milano, centro studi senza scopo di lucro impegnato dal 2014 in attività di ricerca e indagini qualitative e quantitative sul territorio della Città metropolitana di Milano. De Milato è stato in passato comandante militare dell'Esercito in Lombardia, sub commissario con delega all'Ambiente del Comune di Roma e, più di recente, presidente dell'Asilo Mariuccia di Milano.

Questa mattina all'Umanitaria, il neo insediato presidente ha annunciato i nomi del nuovo consiglio direttivo: vicepresidente sarà Filippo Grassia, giornalista RAI, già presidente del CONI di Milano; gli altri componenti saranno l'imprenditrice Carla De Albertis, l'editore Andrea Jarach, il ricercatore Giacomo Carbonari, il dirigente industriale Gianbattista Rosa, Marina Verderajme presidente di Job farm, l'ingegnere Mauro De Simone e l'esperto di Formazione e Lavoro Paolo Del Nero. Completano la compagine Simonetta Di Pippo, astrofisica già direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio e il giornalista Vincenzo Di Vincenzo, capo della sede ANSA di Milano. Il comitato scientifico sarà coordinato da Giacomo Mannheimer. Bruno Dapei è stato confermato nel suo ruolo di direttore. (ANSA).