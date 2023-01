Due arresti in Brianza per rapine in serie, percepivano reddito

(ANSA) - MONZA, 27 GEN - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata in concorso a Muggiò (Monza), mentre stavano mettendo a segno l'ennesimo colpo in un negozio della catena Tigotà a Muggiò (Monza). Si tratta di due italiani di 50 e 42 anni, entrambi percettori di reddito di cittadinanza.

I militari sono arrivati ai due indagando su una serie di rapine a mano a armata, messe a segno tra le province di Milano e Monza in un solo mese, sempre ai danni della stessa catena di negozi, per un bottino totale di 6 mila euro. Nel 2005 il 50enne era stato arrestato per aver puntato il coltello alla gola di una donna durante una rapina.

Gli arrestati usavano sempre la stessa tecnica e anche la stessa auto, una Smart. Il 42enne parcheggiava e restava in attesa con il motore acceso, il complice, un pregiudicato, entrava nel negozio e si faceva consegnare l'incasso sotto minaccia. "Dammi i soldi se no ti sparo, ti ammazzo, apri la cassa", diceva per terrorizzare i dipendenti. Secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Desio (Monza), i due in un solo mese hanno rapinato i negozi della medesima catena a Desio, Nova Milanese, Senago, Paderno Dugnano, Garbagnate Milanese e Milano, fino all'ultimo di Muggiò. Entrambi sono ora in carcere a Monza. (ANSA).