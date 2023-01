Benzina: Santanchè, costo come con i governi Monti e Renzi

(ANSA) - PAVIA, 27 GEN - "Non abbiamo mai detto che avremmo tolto le accise, ma semmai che le avremmo sterilizzate. E comunque oggi il costo della benzina è agli stessi livelli registrati durante i governi Monti e Renzi". Lo ha dichiarato Daniela Santanchè, ministro del Turismo, intervenuta questa sera a Pavia ad un incontro con i candidati pavesi di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali lombarde del 12 e 13 febbraio.

"Siamo un governo di destra-centro che lavora per gli italiani: abbiamo investito 21 miliardi per sostenere famiglie e imprese - ha aggiunto il ministro Santanchè -. Il merito è prima di tutto di Giorgia Meloni, ma Fratelli d'Italia dimostra anche di avere una classe dirigente importante. Il ministero che dirigo ha messo a disposizione 1 miliardo e 360 milioni per aiutare l'attività di alberghi, ristoranti, parchi tematici. Il turismo è la prima industria del nostro Paese".

In vista delle elezioni regionali, Santachè si detta convinta che "Fratelli d'Italia sarà il primo partito in Lombardia: porteremo in Regione 28 consiglieri. Sosteniamo con convinzione il presidente Attilio Fontana. Ci siamo comportati con correttezza e generosità verso i nostri alleati. Nel momento in cui ci sarà da formare la nuova giunta, faremo valere il nostro risultato: la scelta delle persone dovrà seguire i criteri della competenza". (ANSA).