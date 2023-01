Arriva a Milano la nuova nata del birrificio Ichnusa

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - A un mese dal lancio in Sardegna, i primi fusti di Ichnusa Ambra Limpida, la nuova nata del Birrificio di Assemini, inizia ad arrivare in alcune città italiane e anche in alcuni locali milanesi. E ieri, gli appassionati hanno sfidato una delle serate più fredde dell'anno per avere l'opportunità di assaggiarla in anteprima. Presenti per l'occasione a Milano anche le persone del birrificio per raccontarne la storia e il gusto.

"Siamo felicissimi e orgogliosi per questa nuova nata in casa Ichnusa, abbiamo dedicato oltre un anno del nostro lavoro a questa nuova birra" ha detto il direttore del birrificio, Matteo Borocci. "In Sardegna Ichnusa è una certezza, ma negli ultimi anni è sempre più apprezzata anche in tutta Italia e questo ci ha spinto a dedicare parte del primo lotto di produzione ai locali di alcune città in continente".

"Ichnusa Ambra Limpida - spiega l'azienda in una nota - è una birra lager, filtrata, con un grado alcolico del 5%. Ha un colore dorato con brillanti sfumature ambrate che unisce un gusto ricco con note aromatiche erbacee a una bevuta piacevole e rinfrescante, che la rende adatta ad ogni occasione di consumo.

Merito di un tocco di riso coltivato in Sardegna, nella provincia di Oristano, che il birrificio di Assemini ha aggiunto alla selezione di cereali e luppoli donando equilibrio e leggerezza alle note aromatiche". (ANSA).