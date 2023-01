Giorno Memoria: al Memoriale della Shoah I Simpson 'deportati'

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Emaciati, scheletrici, con addosso le divise a righe dei campi di concentramento: sono 'I Simpson deportati ad Auschwitz', i murales dell'artista aleXsandro Palombo apparsi sui muri del Memoriale della Shoah presso la Stazione Centrale di Milano (Binario 21) per celebrare la Giornata della Memoria.

Proprio dal Binario 21 della stazione centrale di Milano centinaia di ebrei venivano caricati su vagoni bestiame diretti ai campi di concentramento. E qui Palombo - già autore del murales con Marge Simpson che si taglia i capelli in solidarietà con la lotta delle donne iraniane - ha voluto portare le sue due nuove opere. La prima è un ritratto della famiglia prima della deportazione, nella seconda Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie sono ritratti come prigionieri. "Queste opere - spiega l'artista - sono un inciampo visivo che ci costringono a vedere quello che non vediamo più. Le cose più terribili possono diventare realtà e l'arte ha il dovere di ricordarle perché è un potente antidoto ai rischi dell'oblio. Bisogna trasmettere senza filtri l'orrore del genocidio ebreo alle nuove generazioni per proteggere l'umanità da altri orrori come la Shoah." (ANSA).