Industria: comparto Home oltre 158 mld, export Italia +11,2%

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Il commercio mondiale del comparto Home ha confermato la performance favorevole del 2021 (+24.5%) e, in base a dati disponibili, dovrebbe segnare per il consuntivo 2022 un valore di 158,1 miliardi di euro, il doppio di 10 anni fa quando era a 68 miliardi. Per le esportazioni italiane è atteso un bilancio finale che evidenzia una crescita nei valori in euro dell'11.2% rispetto al 2021, su livelli di oltre 26 punti percentuali superiori a quelli pre-pandemici, con un "valore record mai prima sperimentato" di 2.6 miliardi di euro. Nel triennio 2024-2026 si attendono invece ritmi di sviluppo (Cagr) delle esportazioni italiane relativamente contenuti. Il quadro del comparto è stato presentato alla vigilia di Homi, evento dedicato all'Home Décor e alle tendenze dell'abitare, che si apre domani (26-29 gennaio), a FieraMilano-Rho. Secondo i dati quindi tutti i principali segmenti del comparto hanno ampiamente recuperato livelli degli scambi mondiali superiori a quelli pre-pandemici. In particolare il segmento degli Articoli Vari Per La Casa ha evidenziato nella media del 2022 una crescita record nei valori in euro (+52.3%, pari al +30.3% a prezzi costanti), raggiungendo un livello di 36.5 mld di euro. Si prevede che maggiori contributi alla crescita della domanda mondiale arrivino dal mercato Usa (con importazioni in aumento di oltre 11 mld di euro). Seguono il mercato tedesco (+2.4 mld di euro di maggiori importazioni), poi quelli di Regno Unito (+2.1 mld), Paesi Bassi (+1.7 mld) e Giappone (+1.5 mld). Tra i mercati trainanti la domanda mondiale del comparto nel periodo 2023-2026 sono attesi Francia, Polonia, Canada, Vietnam e Spagna, con crescite cumulate previste prossime o anche superiori al miliardo di euro.

Per quanto riguarda l'export Italia, dopo i livelli record appena registrati, nel prossimo triennio si attendono ritmi di sviluppo delle esportazioni relativamente contenuti, pari al +1.8% medio annuo. (ANSA).