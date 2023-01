A 29 anni Michele Spotti diventa direttore Opéra Marsiglia

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Il direttore d'orchestra milanese Michele Spotti è stato nominato direttore musicale dell'Opéra di Marsiglia. Spotti, che compirà trent'anni il prossimo primo maggio, assumerà la direzione dalla prossima stagione.

Lo hanno annunciato questa mattina il sindaco di Marsiglia Benoît Payan e il direttore generale dell'Opéra di Marsiglia Maurice Xiberras Nato a Cesano Maderno, il maestro, che sta dirigendo in questi giorni a Basilea il Rigoletto, si è diplomato al Conservatorio di Milano in violino e direzione d'orchestra. Il debutto sul podio è stato con Le nozze di Figaro al Teatro Mancinelli di Orvieto quando aveva vent'anni. E da allora ha diretto in teatri di tutto il mondo da Tokio al teatro Massimo di Palermo dove sarà anche dal 17 febbraio con il Don Pasquale con la regia di Damiano Michieletto e Michele Pertusi nel ruolo del protagonista.

Lo scorso anno ha inaugurato la stagione dell'Opéra di Marsiglia con Guillaume Tell. "È un grandissimo onore accogliere questa nomina: è stato facile innamorarsi dell'Opéra di Marsiglia, della sua orchestra, del suo coro e di tutte le maestranze. La luce di Marsiglia si riflette nelle sonorità dell'orchestra, anche grazie agli eccellenti direttori che mi hanno preceduto" ha commentato Spotti che è anche direttore musicale della Filarmonica di Benevento.

La sua intenzione in un "percorso di crescita reciproco" è quella di affrontare "repertori eterogenei, sia in ambito operistico sia sinfonico. Il mio obiettivo sarà quello di creare un'identità sonora ancora più forte, valorizzando le enormi potenzialità di una già ottima compagine". E anche di aprire il teatro alla città con una "diffusione capillare della programmazione sul territorio, anche con l'intento di avvicinare il pubblico di ogni fascia d'età". (ANSA).