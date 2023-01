Università: ministro Bernini, modello Pavia unico in Italia

(ANSA) - PAVIA, 24 GEN - "Pavia rappresenta un modello unico nel panorama delle Università italiane, con una profonda interazione tra Ateneo, Iuss, collegi di merito, residenze per studenti e istituzioni locali". Lo ha sottolineato oggi Anna Maria Bernini, ministro dell'università e della ricerca, intervenendo al dipartimento di Economia all'inaugurazione del chiostro di San Felice (risalente al XV secolo) dopo gli interventi di restauro.

Il rettore Francesco Svelto ha ringraziato il ministro e il governo per i finanziamenti concessi all'Università di Pavia che consentiranno anche la realizzazione di un nuovo polo scientifico su un'area di 33mila metri quadrati, la progettazione del Parco Cardano (grazie anche all'intervento di Regione Lombardia) e il completamento del "Campus della Salute" (dedicato soprattutto a studi e ricerche) nelle cliniche dismesse dell'ospedale San Matteo.

"Finanziando queste opere - ha spiegato il ministro - si realizzano fatti concreti; oggi le parole non bastano più".

