Pnrr: Bernini, serve un cambio di prospettiva

(ANSA) - PAVIA, 24 GEN - "Entro il 2026 l'Europa ci impone obiettivi per i quali è necessario un cambio di prospettiva che tagli le complessità e ci permetta di fare sistema. Dobbiamo andare oltre le risorse del Pnrr e creare una rete sul modello di un ecosistema che comprenda enti locali, comuni, regioni che ospitano università, imprese, mondo del volontariato, associazioni e terzo settore. E' la collaborazione tra questi mondi il segreto della continuità che dura nel tempo". Lo ha detto oggi a Pavia Anna Maria Bernini, ministro della ricerca e dell'università, intervenendo al Teatro Fraschini all'inaugurazione dell'anno accademico dello Iuss, l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.

Un obiettivo, quello indicato dal ministro, condiviso anche da Riccardo Pietrabissa, rettore dello Iuss, che ha auspicato che il sistema universitario italiano, che pure funziona bene, venga liberato da una serie di vincoli che ancora lo condizionano: "Da questo punto di vista - ha sottolineato Pietrabissa - lo Iuss rappresenta una piccola perla, che sta cercando di avanzare proposte formative nuove attraverso il concetto di laboratorio universitario".

Il ministro Bernini ha aggiunto di aver chiesto ai rettori degli Atenei italiani "di dare avvio ad accordi di collaborazione sui piani di studio per consentire agli studenti di muoversi in Università differenti durante un unico percorso, in modo tale che possano creare un piano di studi flessibile fatto di competenze trasversali". (ANSA).