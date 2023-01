Osservatorio Sanpellegrino, idratazione è salutare per la mente

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Una corretta idratazione è salutare anche per la mente. Il cervello è composto all'85% da acqua e, per funzionare al meglio delle sue potenzialità, ha bisogno del giusto quantitativo di questo elemento. Se il corpo è anche lievemente disidratato, la psiche subisce delle alterazioni significative dell'attenzione, della capacità di concentrazione e, non meno importante, della percezione della fatica. Ed è per questo importante ricordarsi di bere.

"L'umore risulta essere particolarmente sensibile al consumo di acqua - spiega Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation -. Molti studi scientifici dimostrano che una scarsa idratazione può generare nel soggetto disidratato stati di ansia, di tensione e, nei casi più gravi, di depressione. Alcune ricerche dimostrano infatti una correlazione sintomatica tra una idratazione adeguata e la sensazione di buon umore". E infatti "la disidratazione - prosegue - è una delle principali cause della diminuzione dei livelli di serotonina, l'ormone del buonumore, cioè il neurotrasmettitore responsabile del benessere fisico e mentale".

Per non scordarsi di rimanere costantemente idratati, il suo suggerimento è di suddividere idealmente la giornata in quattro momenti in cui bere due bicchieri d'acqua: dal risveglio a metà mattinata, all'ora di pranzo, nel primo pomeriggio e infine a cena. (ANSA).