Consegnati i premi Ufficio Stampa di Eccellenza 2022

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Sono stati consegnati a Palazzo Pirelli i premi "Ufficio Stampa di Eccellenza" 2022, assegnati ogni anno dal GUS (Giornalisti Uffici Stampa) della Lombardia.

La Giuria del premio, presieduta da Carmelo Tribunale e composta da Assunta Currà (presidente del GUS Nazionale), Furio Reggente (presidente emerito del GUS Lombardia) Vincenzo Di Vincenzo (responsabile Agenzia Ansa Lombardia) Roberto Nelli (docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Gabriele Tacchini (docente IULM) ha scelto cinque colleghi giornalisti che si sono distinti nel loro lavoro.

I vincitori sono: Walter Bruno, direttore della comunicazione del gruppo Humanitas, Maria Grazia Cangelli, direttore della comunicazione e delle relazioni istituzionali del Gruppo Editoriale San Paolo, Elisabetta Olivari, comunicatrice, titolare dell'omonimo Studio Professionale a Bergamo, Angelo Santoro, responsabile ufficio stampa Mediaset, Veronica Todaro, ufficio stampa dell'Asst Monza - Ospedale San Gerardo.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti, oltre ai soci e ai membri del consiglio direttivo del Gus Lombardia, Riccardo Sorrentino presidente dell'Odg della Lombardia, Daniela Stigliano, consigliere della Alg, (delegata dal presidente Paolo Perucchini). Unanime negli interventi la volontà di valorizzare il ruolo dei giornalisti che operano negli uffici stampa pubblici e privati, con particolare attenzione alla formazione e alla parte contrattuale. "Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro intenso sul territorio nazionale - ha detto la presidente del Gus Assunta Currà -, volto ad avere una rappresentanza del Gus in ogni regione. La legge 152/2000 che disciplina le attività di informazione nelle pubbliche amministrazioni indica la direzione in cui la professione deve andare ma spesso non è applicata. Da parte nostra vogliamo continuare a impegnarci per valorizzare al massimo una professione che oggi, con la crisi dell'editoria, può diventare anche una grande risorsa per tanti giornalisti". (ANSA).