Cinema: Fondazione Prada rafforza programmazione da febbraio

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Rassegne tematiche, retrospettive, anteprime alla Fondazione Prada che dal 3 febbraio rafforza la sua programmazione cinematografica aumentando il numero delle proiezioni fino a dodici ogni settimana.

"In un momento in cui l'esperienza del cinema in sala è messa in discussione dall'evoluzione dei modi di fruizione, - dice Paolo Moretti, curatore della programmazione - il Cinema di Fondazione Prada afferma l'importanza dell'esperienza collettiva della proiezione di un film e il ruolo essenziale della sala nel tessuto culturale e sociale della città connettendola a una dimensione globale grazie ai contributi di cineasti e istituzioni internazionali." Ogni mese il calendario delle proiezioni si articola in dieci linee di programmazione, come se si trattasse delle sezioni di un festival, da "Soggettiva" a "Classici". A febbraio sono in programma l'intera filmografia del regista italiano Pietro Marcello, i film di Yuri Ancarani, l'anteprima italiana di El Agua di Elena López Riera e le collaborazioni inedite con la rivista Nocturno e il MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano. (ANSA).